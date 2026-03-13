Yeni Gümrük Kapısı Müjdesi
13.03.2026 23:44
Türkiye-Bulgaristan arasında yeni gümrük kapısı açılacak, lojistik sektörü güçlenecek.

ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneği'nin iftar programında Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için anlaşma taslağı gönderdiğini Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız. Bu da Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli. Yeni ticari taşımalara da imkan sağlayacak. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yığılmaları böylece azaltmış olacağız" dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından düzenlenen 2025 yılı taşıma istatistiklerinin değerlendirildiği toplantı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olarak ulaştırma konularında koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, UND'nin de bu alanın çok önemli oyuncularının başında geldiğini söyledi.

'LOJİSTİK SEKTÖRÜMÜZÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YÜZ MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE'

Bakan Bolat, "Maşallah hızla gelişen bir lojistik sektörümüzü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ekonomisinde pazar büyüklüğü yüz milyar dolar seviyesinde. Onu biraz aşmış durumda. Bu anlamda Türkiye dünya lojistik sektöründe ciddi de bir ihracata sahip. Geçen yıl 42 milyar 400 milyon dolarlık lojistik ihracatımız oldu. Bu da 122,5 milyar dolarlık hizmetler ihracatımızın yüzde 35'ini oluşturmaktadır. Bu büyük bir rakam. Böylelikle sektörün iştigal eden bütün sektör paydaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birlikte Türkiye'mizin hizmet ihracatını büyütmeye ve ülkemizin dış güzel dengelerinde daha iyi noktalara taşımaya gayret ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE DÜNYADA LOJİSTİK İHRACATINDA YÜZDE 2,8'LİK BİR PAYLA DÜNYADA ONUNCU SIRADA'

Bakan Bolat, "Türkiye dünyada lojistik ihracatında yüzde 2,8'lik bir payla dünyada onuncu sırada yer almaktadır. Bu büyük bir başarıdır. Bir de lojistik performans endeksi var. Türkiye'nin performansında belirgin bir iyileşme, gelişme gözlemliyoruz. 2018 yılında 3,15 beş puanla 47. sırada bulunan ülkemiz lojistik performans endeksinde 2023 yılında 3,43 puanla 38. sıraya yükseldi. Gümrük süreçleri, altyapı kalitesi, lojistik yetkinlik, hızlı teslimat gibi alanlarda önemli iyileşmeler sağlandı. Burada Ulaştırma ve taşımacılık kaynaklı emisyonların azaltılması, dijitalleşme, modern gümrük uygulamaları yoluyla lojistik süreçlerini optimize edilmesi bizim Ticaret Bakanlığı'mızın stratejik hedefleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Bolat, "Gümrüklerdeki kolaylıkların artması taşımacılık hizmetlerinde gümrükle bağlantılı kolaylıklar taşımacılarımız ve performansını olumlu yönde etkilemektedir. E-TIR sistemi yeni bilgisayarlı transit sistemi NCTS, tek pencere uygulaması elektronik belge değişim mekanizması gibi uygulamalarla ticareti kolaylaştırıp, hızlandırıp taşımacılarımızın da sürelerinin hızlanması ve çabukluğun artmasını katkı vermekteyiz. Özellikle NCTS olarak kısaca bilinen yeni bilgisayarlı transit sistemi uluslararası transit ticareti de güvenilir, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütmeye yardımcı olmaktadır. Hatırlarsanız 17 Kasım 2024 Pazar günü biz NCTS'nin yeni versiyonu olan faz beş sistemine geçmiştik. Şimdi önümüzdeki bu yıl faz 6'ya geçiş yapmak zorundayız. Avrupa Birliği ile olan yükümlülüklerimiz gereği bu konuda da Ticaret Bakanlığımız da çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

'ÜLKEMİZ HAREKETLİ TAŞIMADA ON İKİ YILDA YÜZDE 65 ARTMIŞTIR'

Bakan Bolat, "Ulusal ve ortak transit kapsamında ülkemiz hareketli taşımada 2013 ile 2025 yılları arasındaki on iki yılda yüzde 65 artmıştır. Yıllık 1.5 milyondan 2.5 milyona çıkmıştır. Ülkemiz barışlı taşımalar ise yine bu dönemde 2012 ile 2025 yılları arasında yüzde 86'lık bir artıştı gösterdi, 1,2 taşımada 2,2 milyon seviyesine yükseldi. Ülkemiz 1929 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde kurulan uluslararası anlaşma hürriyetine sahip tığ sözleşmesini ve sisteminden 1966 yılında katıldı. Bu önemli bir aşamaydı. Bunun sayesinde gerek ikinci taşımalar, gerekse uluslararası transit taşımalarda Türk lojistik sektörü büyük bir gelişme kaydetti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

