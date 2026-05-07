Çorum FK Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK Yarı Finale Yükseldi

Çorum FK Yarı Finale Yükseldi
07.05.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK, 1. Lig play-off ilk turunda Keçiörengücü'nü 1-0 ile geçerek yarı finale ilerledi.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Murat Ergin Gözütok, Mert Bulut

ARCA ÇORUM FK: Ibrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 90+2 Joseph Larweh Attamah), Serdar Gürler, Ahmed Ildız (Dk. 64 Ferhat Yazgan), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Kerem Kalafat), Fredy, Samudio (Dk. 46 Mame Thiam)

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington Nascimento, Abdullah Çelik, Ali Dere (Dk. 60 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 83 Ali Akman), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Dk. 51 Eduart Rroca), Halil Can Ayan (Dk. 83 Enes Yılmaz), Francis Ezeh, Junior Fernandes

GOL: Dk. 20 (P) Fredy (Arca Çorum FK)

SARI KARTLAR: Mame Thiam, Ibrahim Sehic, Uğur Uçar (Teknik Direktör) (Arca Çorum FK)

1'inci Lig play-off 1'inci tur maçında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Arca Çorum FK, yarı finalde Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

20'nci dakikada Çorum FK'nın kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Fredy topu ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada Serdar'ın ceza sahasına yaptığı ortayla buluşan Ahmed'in vuruşunda kaleci Emre topu son anda kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

65'inci dakikada hava topu mücadelesinde Thiam'ın kafayla indirdiği topla buluşan Burak'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

81'inci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Rroca'nın yerden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı Arca Çorum FK, 1-0 kazandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın

00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:42
Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
22:23
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:46:49. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum FK Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.