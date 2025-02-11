Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Çorum FK, Yeni Malatyaspor\'u 2-0 Mağlup Etti

1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Çorum FK, Diniyev'in golleriyle Yeni Malatyaspor'u kendi sahasında 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

11.02.2025 20:39  Güncelleme: 20:40
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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Mehmet Gülle, Furkan Ulu

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Amar Catic, Loick Landre, Kadir Seven, Atila Turan, Coşqun Diniyev, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Atakan Cangöz), Burak Süleyman (Dk. 77 Geraldo), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Durel Bel Daniel Avounou), Eren Karadağ (Dk. 70 Ozan Sol), Thomas Jacco Verheydt (Dk. 46 Ali Akman)

YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik, Furkan Söyler, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 64 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Halil İbrahim Atcı (Dk. 46 Enes Savuncu), Enes Nas (Dk. 82 Metehan Ünal), Murat Şamil Güler (Dk. 78 Eymen Avcı), Kerem Altunışık, Umut Tariş (Dk. 78 Osman Katipoğlu)

GOLLER: Dk.14 ve Dk. 49 Diniyev (Çorum FK)

SARI KART: Atakan Cangöz (Çorum FK)

1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u Diniyev'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

13'üncü dakikada Çorum FK atağında Erin'in derinlemesine pasıyla buluşan Diniyev'in ceza alanı çaprazından çektiği şutu Enes ayağıyla çıkarttı.

14'üncü dakikada Atakan'ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Diniyev'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

49'uncu dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Atakan Akkaynak, topu yanındaki Diniyev'i gönderdi. Diniyev de meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.

73'üncü dakikada Atakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Burak Süleyman'ın yaptığı vuruş az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 2-0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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