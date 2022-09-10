Çorum spor: Eşin Group Nazilli Belediyespor - Çorum Futbol Kulübü: 0-2 - Son Dakika
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Çorum spor: Eşin Group Nazilli Belediyespor - Çorum Futbol Kulübü: 0-2

10.09.2022 18:46
Çorum spor: Eşin Group Nazilli Belediyespor - Çorum Futbol Kulübü: 0-2

Çorum haberi... STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Burak Olcar, Yusuf Susuz, Faruk YağlıEŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mert Er (Dk. 74 Bilal), Hakkı Can, Nuh, Emre, Mehmet Ersavaş (Dk. 61 Cemal), Çağrı (Dk. 80 Şükrü), Mert Özyıldırım (Dk. 61 Nurettin), Alim (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Burak Olcar, Yusuf Susuz, Faruk YağlıEŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mert Er (Dk. 74 Bilal), Hakkı Can, Nuh, Emre, Mehmet Ersavaş (Dk. 61 Cemal), Çağrı (Dk. 80 Şükrü), Mert Özyıldırım (Dk. 61 Nurettin), Alim (Dk. 75 Fatih), Yılmaz, HüseyinÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram - Emre, Salih Zafer, Mehmet (Dk. 79 Enes), Suat (Dk. 90 Burak Çalık), Murat (Dk. 70 Berat Ali), Ferhat, Serkan, Erkan, Ali Akkuş (Dk. 79 Mustafa), SinanGOLLER: Dk. 63 Mehmet, Dk. 69 Nuh (K.K) (Çorum FK)SARI KARTLAR: Salih Zafer, Erkan, Murat (Çorum FK), Bilal (Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk iki maçtan 1 puan çıkarabilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, teknik direktör Cihan Erdil yönetimindeki ilk maçında Çorum Futbol Kulübü'ne evinde 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Mehmet, Çorum FK'yı öne geçirdi. Nazilli Belediyesporlu Nuh, 69'uncu dakikada kendi ağlarını havalandırıp Çorum FK'nın iki farklı öne geçmesine neden oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Burak Olcar, Nazilli, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum spor: Eşin Group Nazilli Belediyespor - Çorum Futbol Kulübü: 0-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum spor: Eşin Group Nazilli Belediyespor - Çorum Futbol Kulübü: 0-2 - Son Dakika
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