TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk iki maçtan 1 puan çıkarabilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, teknik direktör Cihan Erdil yönetimindeki ilk maçında Çorum Futbol Kulübü'ne evinde 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Mehmet, Çorum FK'yı öne geçirdi. Nazilli Belediyesporlu Nuh, 69'uncu dakikada kendi ağlarını havalandırıp Çorum FK'nın iki farklı öne geçmesine neden oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Çorum spor: Eşin Group Nazilli Belediyespor - Çorum Futbol Kulübü: 0-2 - Son Dakika

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