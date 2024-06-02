Çorum'un Alaca ilçesinde futbolcular sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde futbolcular sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi

Çorum\'un Alaca ilçesinde futbolcular sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi

Çorum Beltaş 2. Amatör Küme play-off grubu 3. hafta maçında Alacagücü ile Mecitözüspor arasında oynanan karşılaşmada, hava sıcaklığının 29 dereceye çıkması nedeniyle futbolculardan Koray Demir ve Rıdvan Mert Altınok baygınlık geçirdi. İki futbolcu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

02.06.2024 21:45
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Çorum'un Alaca ilçesinde amatör ligde oynanan karşılaşma sırasında 2 futbolcu sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi.

Çorum Beltaş 2. Amatör Küme play-off grubu 3. hafta maçında Alacagücü, Mecitözüspor'u konuk etti.

Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı ilçede, karşılaşma sırasında futbolculardan Koray Demir ve Rıdvan Mert Altınok fenalaştı. Baygınlık geçiren 2 futbolcu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çorum'un Alaca ilçesinde futbolcular sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdi - Son Dakika

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