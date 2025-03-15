Çorumlu Güreşçi Esra Özmez Türkiye İkincisi Oldu

Çorumlu güreşçi Esra Özmez, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 54 kilogram kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Çorum'un ilçesinde yaşayan, İskilip Belediye sporcusu olan Esra Özmez, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 54 kilogram kategorisinde mücadele etti. Yarışmada büyük bir başarı gösteren Özmez, Türkiye 2'ncisi oldu. - ÇORUM