Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi

27.03.2022 11:47
Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi

Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi.

Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım 7 sporcuyla yer yarıştığı organizasyonda 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Müsabakalar sonunda milli sporcular Nergiz Altıntaş-İrem Oluk çift kadınlarda altın, Süleyman Vural-İrem Oluk karışık takımlarda altın, bireysel yarışlarda Hatice Duman gümüş, Nergiz Altıntaş, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, çift kadınlarda Neslihan Kavas-Merve Cansu Demir, karışık takımlarda da Hamza Çalışkan-Hatice Duman ve Merve Cansu Demir- Lopez (İspanya) bronz madalya elde etti.

YORUMLAR
500
Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası Toprak Razgatlıoğlu, World SBK'da sezon öncesi son testlerine başlıyor Toprak Razgatlıoğlu, World SBK'da sezon öncesi son testlerine başlıyor

Costa Brava, İspanya, Milli, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 11:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement