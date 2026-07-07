Crespo RAMS Başakşehir\'den Ayrıldı

RAMS Başakşehir, 2024 yılından beri takımda forma giyen Miguel Crespo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, 2 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı terleten Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Khaleej ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

RAMS Başakşehir forması ile 63 maça çıkan Crespo, bu maçlarda 5 gol kaydederken, 14 asist yaptı. - İSTANBUL