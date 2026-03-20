Cristiano Ronaldo\'dan bayram mesajı

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

"SEVDİKLERİNİZLE ÖZEL BİR GÜN GEÇİRİN"

Ronaldo mesajında, "Herkese Ramazan Bayramı mübarek olsun! Umarım aileniz ve sevdiklerinizle çok özel bir gün geçirirsiniz. Hepinize huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerine yer verdi. Yıldız futbolcunun samimi mesajı, farklı ülkelerden milyonlarca hayranı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Ronaldo'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler de bayram mesajına yoğun ilgi gösterdi.