Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı sözler: Manchester United bana ihanet etti - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı sözler: Manchester United bana ihanet etti

14.11.2022 11:05

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Cristiano Ronaldo, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

"İHANETE UĞRAMIŞ HİSSEDİYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti" diyen Portekizli futbolcu, "Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"ROONEY'NİN BENİ BU KADAR SIK ELEŞTİRMESİNE ANLAM VEREMİYORUM"

Wayne Rooney'nin kendisini eleştirmesi hakkında konuşan Cristiano Ronaldo, "Wayne Rooney'nin beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken ben hala elit seviyede Futbol oynuyor olduğum için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok zaten"

"BU KULÜP İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUM"

"Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler, görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar"

"FERGUSON'DAN SONRA HİÇBİR GELİŞİM GÖRMEDİM"

"Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim" diye konuştu.

"RALF RANGNICK'İN ADINI BİLE DUYMADIM"

"Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım"

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı sözler: Manchester United bana ihanet etti - Son Dakika

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