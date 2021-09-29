Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle çıktığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. İngiliz medyası, Portekizli yıldızın futbolu bıraktıktan sonraki kariyerine ilişkin ipuçları verdi.

MANCHESTER UNİTED, FORMASINI GİYDİĞİ SON TAKIM OLACAK

Sabah'ın The Sun'dan aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo, futbolubıraktıktan sonra Manchester United'da genç takıma antrenör olmak istiyor. Portekizli yıldız, antrenör olduktan sonra aynı zamanda 11 yaşındaki oğlunun gelişimini de takip edebilecek. Manchester United ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz ekibinin kariyerindeki son takım olması bekleniyor.