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Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak - Son Dakika

Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak

29.09.2021 01:04

12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'da harika bir başlangıca imza atan Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra kariyerinin ne yönene seyredeceği netleşti. Portekizli yıldız, futboldan emekli olduktan sonra Manchester United'ın genç takımına antrenör olmak ve 11 yaşındaki oğlunun gelişimini yakından takip etmek istiyor.

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibiyle çıktığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. İngiliz medyası, Portekizli yıldızın futbolu bıraktıktan sonraki kariyerine ilişkin ipuçları verdi.

MANCHESTER UNİTED, FORMASINI GİYDİĞİ SON TAKIM OLACAK

Sabah'ın The Sun'dan aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo, futbolubıraktıktan sonra Manchester United'da genç takıma antrenör olmak istiyor. Portekizli yıldız, antrenör olduktan sonra aynı zamanda 11 yaşındaki oğlunun gelişimini de takip edebilecek. Manchester United ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz ekibinin kariyerindeki son takım olması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak

Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak - Son Dakika
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