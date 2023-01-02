Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmadan önce kapısını çaldığı kulüpten ret yediği ortaya çıktı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmadan önce kapısını çaldığı kulüpten ret yediği ortaya çıktı

02.01.2023 08:17

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından eski kulübü Real Madrid'in kapısını çalarak, çok cüzi bir miktar karşılığında oynamaya hazır olduğunu belirtti. İspanyol devi bu teklife sıcak bakmayarak öneriyi reddetti. Portekizli süperstar da bunun sonucunda Suudi Arabistan ekibinin yolunu tuttu.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferinin yankıları sürüyor. Portekizli yıldızla ilgili ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.

REAL MADRID, RONALDO'YU REDDETTİ

Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transfer olmadan önce Real Madrid ile masaya oturmak istedi. Portekizli yıldız, İspanyol devine yaptığı teklifte çok cüzi bir miktar karşılığında oynayabileceğini belirtirken, bu talep Real Madrid'den kabul görmedi.

200 MİLYON EURO KAZANACAK

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ticari gelirlerle birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmadan önce kapısını çaldığı kulüpten ret yediği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmadan önce kapısını çaldığı kulüpten ret yediği ortaya çıktı - Son Dakika
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