Üzerinden 20 yıl geçmiş! Cristiano Ronaldo'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf - Son Dakika
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Üzerinden 20 yıl geçmiş! Cristiano Ronaldo'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf

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Uzun yıllar önce futbolu bırakan Portekiz Milli Takımı'nın futbolcusu Costinha, Cristiano Ronaldo'nun emekliliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Eski savunmacı, 39 yaşındaki dünya yıldızı hakkında, ''2003 yılında Kazakistan'a karşı oynadığımız bir dostluk maçında, bana futbolu 30 yaşında bırakmak istediğini ve daha farklı şeyler yapacağını söylemişti'' dedi.

09.09.2024 18:16
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Geçtiğimiz günlerde 900 gol barajını aşan ve tarihte bunu ilk kez başaran futbolcu unvanına sahip olan Cristiano Ronaldo'nun emekliliği hakkında flaş bir gerçek ortaya atıldı. Uzun yıllar önce futbolu bırakan Portekiz Milli Takımı'nın futbolcusu Costinha, A Bola'ya verdiği röportajda Ronaldo hakkında konuştu.

30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORMUŞ

Eski savunmacı, 39 yaşındaki dünya yıldızı hakkında, "2003 yılında Kazakistan'a karşı oynadığımız bir dostluk maçında, bana futbolu 30 yaşında bırakmak istediğini ve daha farklı şeyler yapacağını söylemişti" dedi.

"1000 GOLÜ GEÇECEK"

Costinha, Cristiano Ronaldo hakkında son olarak şu sözleri kullandı;

"Yirmi yıldan fazla zaman geçti ve o hala hem çok oynuyor hem de iyi oynuyor. 1000 gol hedefine ulaşması birçok faktöre bağlı olacak, özellikle de ne kadar süre daha oynamak istediğine. Bunu deneyecektir, bundan şüphem yok. Her zaman sporcu gibi yaşadı. 18 yaşındayken bile inanılmaz bir iradeye sahipti. Bu yüzden yaptıklarına şaşırmıyorum. O harika bir oyuncu ve çok profesyonel, mükemmel bir insan. Şapka çıkarıyorum."

Üzerinden 20 yıl geçmiş! Cristiano Ronaldo\'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf

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Son Dakika Spor Üzerinden 20 yıl geçmiş! Cristiano Ronaldo'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Ronaldo hiç bir zaman bir efsane olarak anılmayacaksın 2 89 Yanıtla
  • Mustafa Akçay: Emek ve alınterinin vücut bulmuş hali, tebrikler Ronaldo 33 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Sağolsun akşam iddaada bana kazandirdi ?? 9 8 Yanıtla
  • FURKAN ARIKAN: herkes biliyorki adamın kötü hali bile 20-30 gol atıyor . Ama genede linçleniyor , neden çünkü gerçektende tarihin en iyilerinden birini olduğunu kanıtladı ve bende onun 1000 gole ulaşacağını düşünüyorum. unutmayın bu adam bu ligde oynasa olduğu takımı şampiyon yapabilcek kadar iyi bir adam 16 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Ronaldo tamda bir Efsanedir..nokta.. 11 0 Yanıtla

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