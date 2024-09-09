Üzerinden 20 yıl geçmiş! Cristiano Ronaldo\'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf

Spor

Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Geçtiğimiz günlerde 900 gol barajını aşan ve tarihte bunu ilk kez başaran futbolcu unvanına sahip olan Cristiano Ronaldo'nun emekliliği hakkında flaş bir gerçek ortaya atıldı. Uzun yıllar önce futbolu bırakan Portekiz Milli Takımı'nın futbolcusu Costinha, A Bola'ya verdiği röportajda Ronaldo hakkında konuştu.

30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORMUŞ

Eski savunmacı, 39 yaşındaki dünya yıldızı hakkında, "2003 yılında Kazakistan'a karşı oynadığımız bir dostluk maçında, bana futbolu 30 yaşında bırakmak istediğini ve daha farklı şeyler yapacağını söylemişti" dedi.

"1000 GOLÜ GEÇECEK"

Costinha, Cristiano Ronaldo hakkında son olarak şu sözleri kullandı;

"Yirmi yıldan fazla zaman geçti ve o hala hem çok oynuyor hem de iyi oynuyor. 1000 gol hedefine ulaşması birçok faktöre bağlı olacak, özellikle de ne kadar süre daha oynamak istediğine. Bunu deneyecektir, bundan şüphem yok. Her zaman sporcu gibi yaşadı. 18 yaşındayken bile inanılmaz bir iradeye sahipti. Bu yüzden yaptıklarına şaşırmıyorum. O harika bir oyuncu ve çok profesyonel, mükemmel bir insan. Şapka çıkarıyorum."