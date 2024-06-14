Cristiano Ronaldo: Portekiz, EURO 2024'te kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo: Portekiz, EURO 2024'te kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip

Portekiz'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) takımlarının kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip olduğunu söyledi. Ronaldo, takımın hedeflerine odaklanmaları gerektiğini ve turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti ve motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı. Ronaldo, EURO 2016'da şampiyonluk yaşayan Portekiz'in en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu ünvanlarını da elinde bulunduruyor.

14.06.2024 14:13
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek Portekiz'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip olduklarını söyledi.

Ronaldo, Almanya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu jenerasyonun bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmayı hak ettiğine inanıyorum. Takım olarak tüm Portekiz halkıyla birlikte kupanın hayalini kuruyoruz. Adım adım ilerlemeli, ana odaklanmalı, sakin olmalı, şu ana kadar yaptığımız gibi çalışmalı ve bunun mümkün olduğuna inanmalıyız. Bunun kısa bir turnuva olduğunu biliyoruz ama takım hazır." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden 39 yaşındaki Ronaldo, "Taraftarlar çok etkileyici. Sanki Portekiz'deymişiz gibi hissettiriyorlar. Çok güzeldi, havaalanından otele kadar bütün yollar Portekizliler ile doluydu." şeklinde konuştu.

Kariyerinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerek bu alanda kendisine ait rekoru geliştirmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu, "Önemli olan turnuvaya iyi bir başlangıç ??yapabilmek. Kendimi hazır hissediyorum. Futbolu seviyorum, rekorlar bir amaç değil, sonuçtur. Doğal olarak ortaya çıkarlar. Bu 6. turnuvam olacak. En önemlisi, bundan en iyi şekilde keyif almak, iyi oynamak ve takımın kazanabileceğinden emin olmak. Özellikle maçlardan önce hissettiğiniz midenizdeki o karıncalanma hissi ve kaygı hali her zaman olacak. Bunu hissettiğim için mutluyum, hissetmediğimde pes edip durmak daha iyi. Şu an motivasyonum iyi ve takımı oldukça sakin görüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

EURO 2016'da Portekiz ile şampiyonluk yaşayan Ronaldo, EURO 2020'de ise gol kralı oldu. Yıldız futbolcu, organizasyon tarihinin en çok maça çıkan (25) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu ünvanlarını da elinde bulunduruyor.

Portekiz, EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de Çekya karşısında çıkacak. Gruptaki ikinci hafta karşılaşmasında ise Portekiz ile Türkiye, 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo: Portekiz, EURO 2024'te kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip - Son Dakika

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