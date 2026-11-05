Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kariyerini 234 maç ve 146 golle noktaladı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kariyerini 234 maç ve 146 golle noktaladı

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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kariyerini 234 maç ve 146 golle noktaladı
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Cristiano Ronaldo, sosyal medya videosuyla Portekiz Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 2003'te başlayan milli takım kariyerinde 234 maçta 146 gol atan Ronaldo, 7 numaralı formayı devretme zamanının geldiğini belirtti.

PORTEKİZLİ yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sanal medya hesabından yayınladığı videoyla milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 2003 yılında başlayan ve 23 yıldır sürdürdüğü Portekiz Milli Takımı kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Bu kararı vermenin kendisi için oldukça zor olduğunu vurgulayan Ronaldo, milli takımda geçirdiği yılları değerlendirdi. Ronaldo, paylaşımında 7 numaralı formayı devretme zamanının geldiğini belirtirken, Portekiz'i temsil etmekten her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Milli takım kariyeri boyunca yalnızca goller atıp başarılar ve kupalar kazanmadığını belirten Ronaldo, birçok özel anı biriktirdiğini, sayısız insanla birlikte çalıştığını ve hayallerinin çoğunu gerçekleştirdiğini dile getirdi. Portekizli futbolcu, kariyeri boyunca zaman zaman büyük hayal kırıklıkları da yaşadığını belirtti. Kariyeri boyunca milli takım ve ülkesi için her şeyini verdiğini anlatan Ronaldo, ailesine, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.

'234 MAÇTA 146 GOL'

Portekiz Milli Takımı formasını ilk kez Ağustos 2003'te giyen Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 6 Dünya Kupası ve 6 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. Dünya Kupası'nda 1 kez yarı final, 1 kez de çeyrek final oynayan Ronaldo, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 kez finale yükselirken, 1 kez yarı finalde mücadele etti. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan Portekizli futbolcu, 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde de kupayı kaldırdı. Milli takım kariyerinde 234 karşılaşmada 146 gol kaydeden Ronaldo, erkek futbolunda milli takım düzeyinde en fazla maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncu rekorlarını elinde bulunduruyor.

Kaynak: DHA
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