Üye Girişi
Cristiano Ronaldo soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı! - Son Dakika

Cristiano Ronaldo soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı!

27.11.2021 12:01

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı. Ronaldo'nun takım arkadaşları ve Cuadrado ile yaşadığı sert tartışma, gündeme damgasını vurdu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odasında yaşadığı tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Hırstan gözü dönen Cristiano Ronaldo'nun sahada reaksiyon veremeyen takıma karşı kullandığı sözler, Cuadrado ile yaşadığı tartışma herkesi şaşırttı.

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay videosu ortaya çıktı! Bu halini görmemiştiniz

"ÇOK KÖTÜYÜZ"

Ronaldo'nun öfkeden çılgına döndüğü anlarda takıma karşı kullandığı sözler dikkat çekti. Sabah'ın İngiliz medyasından aktardığı görüntülerde; Portekizli yıldız, "Çok kötüyüz. Bunu birbirimize söylememiz lazım. Bir karakter koymamız gerekiyor" sözleriyle isyan ediyor. Ardından Cuadrado tepki gösteriyor.

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay videosu ortaya çıktı! Bu halini görmemiştiniz

"SENİN ÖRNEK OLMAN LAZIM"

Cuadrado, dayanamayıp Ronaldo'ya, "Biz kötü olabiliriz ama senin herkese örnek olman gerekiyor" sözleriyle tepki gösteriyor. Devreye teknik direktör Pirlo girip, "Cristiano ve Juan, yeter artık. Sabırlı olup, tartışmadan, kazanmak isteyen bir duruşla sahaya çıkıyoruz" ifadeleriyle takımı sahaya gönderiyor.

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay videosu ortaya çıktı! Bu halini görmemiştiniz
Cristiano Ronaldo soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı!

Şampiyonlar Ligi, Cristiano, Juventus, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı! - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! 11:53 Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar! 11:52 Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar! Doç. Dr. Savaşçı'dan 'Nu' varyantı uyarısı 11:26 Doç. Dr. Savaşçı'dan 'Nu' varyantı uyarısı
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Vurularak öldürülen Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış 10:52 Vurularak öldürülen Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 08:52 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama

Son Dakika Haberleri
11:52 Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar!
11:51 Armağan Çağlayan "Çok kilo almışsınız" diyen takipçisine "Eve giderken siz mi taşıyorsunuz?" diye yanıt verdi!
11:50 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?
11:29 Yaşar Okuyan'dan tartışma yaratacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak!
11:25 Doç. Dr. Savaşçı'dan 'Nu' varyantı uyarısı
11:23 30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü
11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!
11:14 Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor!
11:09 Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!
Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a mesaj: Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam özür dilerim! Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a mesaj: Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam özür dilerim!         
12:00
Armağan Çağlayan "Çok kilo almışsınız" diyen takipçisine "Eve giderken siz mi taşıyorsunuz?" diye yanıt verdi! Armağan Çağlayan "Çok kilo almışsınız" diyen takipçisine "Eve giderken siz mi taşıyorsunuz?" diye yanıt verdi!         
11:52
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü 30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü         
11:23
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor         
08:47
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor         
07:22
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 12:07:33. #1.12#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement