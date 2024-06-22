Cristiano Ronaldo, Türkiye-Portekiz maçında küçük bir taraftarla fotoğraf çekildi - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo, Türkiye-Portekiz maçında küçük bir taraftarla fotoğraf çekildi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Portekiz arasında oynanan maçta, sahaya giren küçük bir taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekildi. Ronaldo, çocuğun isteğini kırmayarak onunla güler yüzlü bir şekilde poz verdi. Ancak çocuk, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

22.06.2024 20:39
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Türkiye- Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 68. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti. Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi. Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp öyle çıkardı. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, Türkiye-Portekiz maçında küçük bir taraftarla fotoğraf çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, Türkiye-Portekiz maçında küçük bir taraftarla fotoğraf çekildi - Son Dakika
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