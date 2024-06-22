Cristiano Ronaldo, Türkiye-Portekiz maçında küçük bir taraftarla fotoğraf çekildi

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Türkiye- Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 68. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti. Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi. Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp öyle çıkardı. - DORTMUND