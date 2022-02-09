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Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı - Son Dakika

Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı

09.02.2022 21:02
Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 2010 yılından sonra ilk kez 5 resmi maç arka arkaya gol atamadı. Bu sezon 25 maçta 14 kez fileleri havalandıran Portekizli yıldız, 2022 yılında ise henüz golle tanışamadı.

Cristiano Ronaldo, 12 yıl önceki kabusu yeniden görüyor. Üst üste 5 maçtır gol atamayan Portekizli yıldız, son olarak 2010 yılında aynı senaryoyu yaşamıştı.

MANCHESTER UNITED, RONALDO'NUN OYNAMADIĞI MAÇLARI KAZANAMADI

Sporx'in haberine göre, Son olarak 2010 yılında üst üste 5 maç gol atamayan Cristiano Ronaldo, bu sezon ilk kez 5 maçtır fileleri havalandıramadı. Öte yandan Cristiano Ronaldo, bu sezon 4 Premier Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmadı ve Manchester United bu maçlardan galibiyet çıkaramadı.

2022 YILINDA GOLÜ YOK

Bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta toplam 25 maça çıkan ve 14 gol kaydeden 37 yaşındaki Portekizli süper yıldız, 2022 yılında ise henüz golle tanışamadı.

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Manchester United, Premier Lig, Cristiano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı - Son Dakika Spor


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