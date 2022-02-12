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Cristiano Ronaldo yine gol atamadı! 13 sene sonra gol atamadığı en uzun süreyi yaşıyor - Son Dakika

Cristiano Ronaldo yine gol atamadı! 13 sene sonra gol atamadığı en uzun süreyi yaşıyor

12.02.2022 17:50
Cristiano Ronaldo yine gol atamadı! 13 sene sonra gol atamadığı en uzun süreyi yaşıyor

Yıllar sonra Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldız futbolcu, gol atamama serisini 6 maça çıkardı. Bu seri, Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılından beri gol atamadığı en uzun seri oldu.

2009 yazında ayrıldığı Manchester United'a yıllar sonra geri dönen Cristiano Ronaldo'nun ikinci Manchester günleri istediği gibi gitmiyor.

2009 YILINDAN BERİ İLK KEZ

2021 yılının Ağustos ayında Manchester ekibine yeniden transfer olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, 6 maçtır gol atamıyor. Son olarak takımının Southampton ile oynadığı maçta gol kaydedemeyen Ronaldo, böylelikle 2009 yılından beri gol atamadığı en uzun süreyi yaşamış oldu. Portekizli futbolcu 13 yılın ardından ilk defa böyle bir seri yakaladı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United forması altında son golünü 30 Aralık 2021 tarihinde oynanan Burnley maçında kaydetmişti.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo yine gol atamadı! 13 sene sonra gol atamadığı en uzun süreyi yaşıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo yine gol atamadı! 13 sene sonra gol atamadığı en uzun süreyi yaşıyor - Son Dakika
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