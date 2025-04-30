Cristiano Ronaldolu Al-Nassr\'a büyük şok! Ronaldo çok sinirlendi

AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Japon takımı Kawasaki Frontale karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kawasaki Frontale 3-2 kazandı.

Japon ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tatsuya Ito, 41. dakikada Yuto Ozeki ve 76. dakikada Akihiro Ienega kaydetti. Al Nassr'ın gollerini 28. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Ayman Yahya attı. Karşılaşmada rakip kaleye 8 şut gönderen Ronaldo'nun çabası maçı döndürmeye yetmedi.

RONALDO'NUN KUPA HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak ''Kariyerime nokta koymadan önce mücadele ettiğim her kupayı kazanmak istiyorum. Bunu başarabilecek bir takımda oynuyorum'' diyen Cristiano Ronaldolu Al Nassr, turnuvaya yarı finalde veda etti.

KENDİ KENDİNE SÖYLENDİ

Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde final şansını kaçırdıktan sonra kendi kendine uzun süre konuştu. Yıldız ismin el ve kol hareketleri yaparak kendini suçladığı görüldü.

FİNAL 3 MAYIS'TA

Finale çıkan Kawasaki Frontale, final müsabakasında yine bir Suudi Ekibi Al Ahli ile karşılaşacak. Final maçı 3 Mayıs tarihinde oynanacak.