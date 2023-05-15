Ünlü topçunun sevgilisinin her hareketi olay oluyor! Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı - Son Dakika
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Ünlü topçunun sevgilisinin her hareketi olay oluyor! Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı

15.05.2023 23:57

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bu defa verdiği pozlarla değil ettiği dansla gündeme oturdu. 29 yaşındaki güzel model, sosyal medya hesabından 'twerk' yaptığı videoyu paylaştı. O paylaşım kısa sürede viral oldu.

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a katılan Cristiano Ronaldo'nun, 2016 yılından beri birlikte olduğu Arjantinli model sevgilisi Georgina'nın cesur pozları ve ettiği danslarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

AYRICALIK TANINMIŞTI

Ülke yasalarına göre bu şekilde yayınlanan fotoğraflar ve videolar yasak. Fakat Ronaldo'dan dolayı Georgina bu kuralların dışında yer alıyor.

İşte Georgia'nın twerk yaptığı anlar;

Her hareketi olay oluyor! Cesur pozlarıyla bilinen Gergina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
Her hareketi olay oluyor! Cesur pozlarıyla bilinen Gergina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
Her hareketi olay oluyor! Cesur pozlarıyla bilinen Gergina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
Her hareketi olay oluyor! Cesur pozlarıyla bilinen Gergina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
Her hareketi olay oluyor! Cesur pozlarıyla bilinen Gergina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü topçunun sevgilisinin her hareketi olay oluyor! Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü topçunun sevgilisinin her hareketi olay oluyor! Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı - Son Dakika
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