Ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a katılan Cristiano Ronaldo'nun, 2016 yılından beri birlikte olduğu Arjantinli model sevgilisi Georgina'nın cesur pozları ve ettiği danslarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Ülke yasalarına göre bu şekilde yayınlanan fotoğraflar ve videolar yasak. Fakat Ronaldo'dan dolayı Georgina bu kuralların dışında yer alıyor.
İşte Georgia'nın twerk yaptığı anlar;
Son Dakika › Spor › Ünlü topçunun sevgilisinin her hareketi olay oluyor! Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı - Son Dakika