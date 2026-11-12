Crystal Palace, 16 maçta 5 galibiyet alan Pierre Sage ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fransız teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdı.

Ligde son sırada bulunan Londra ekibi, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından 5 ay önce göreve gelen ve takımın başında 16 maça çıkan 47 yaşındaki teknik adamın görevine son verdi.

Kulübün açıklamasında, "Kulüp, Pierre'e ve ekibine Güney Londra'daki süreçte gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." denildi.

Sage'den boşalan göreve Premier Lig'de daha önce Brentford ve Tottenham'ı çalıştıran Danimarkalı teknik adam Thomas Frank'ın getirilmesi bekleniyor.

Crystal Palace, Sage yönetiminde tüm kulvarlardaki 16 maçta 5 galibiyet aldı.