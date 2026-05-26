Crystal Palace İlk Finalde Kupayı Hedefliyor

İngiliz takımı Crystal Palace, Avrupa kupalarında çıktığı ilk finalde İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşısında kupayı hedefliyor.

İngiliz temsilcisi, yarın TSİ 22.00'de Rayo Vallecano ile Leipzig Stadı'nda UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu için karşılaşacak.

İngiltere'de 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan ancak "çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği" gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi yerine UEFA Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace, play-off turunda Norveç'in Fredrikstad ekibiyle eşleşti.

İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Londra ekibi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve lig aşamasına yükselmeyi başardı.

Lig aşamasında Dinamo Kiev, AEK Larnaca, AZ Alkmaar, Strasbourg, Shelbourne ve KuPS Kuopio ile karşılaşan İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Crystal Palace, 10 puanla ligi averajla 10. sırada tamamladı. 6 karşılaşmada 11 gol atan İngiliz takımı, kalesinde ise 6 gol gördü.

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'i geçip finale çıktı

Lig aşamasının ardından son 16 play-off turunda Crystal Palace, Bosna Hersek ekibi Zrinjski ile eşleşti.

Deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından sahasında 2-0'lık skorla galip gelen İngiliz takımı, son 16 turunda ise AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Lig aşamasında rakibine 1-0 yenilen Londra ekibi, bu kez sahasında 0-0 berabere kalıp, deplasmanda 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise organizasyonda daha önce üst üste 2 sezon final oynayan Fiorentina, "Ada" temsilcisinin rakibi oldu. İlk müsabakayı 3-0 kazanan Crystal Palace, deplasmanda 2-1 yenilse de adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde İngiltere ekibinin rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk oldu. Londra takımı, deplasmanda 3-1 galip geldiği maçın rövanşını da 2-1 kazanarak tur atladı.

Crystal Palace, Avrupa kupalarında bu sezon toplam 16 karşılaşmaya çıkarken 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Hedef Avrupa'da ilk finalde ilk şampiyonluk

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdiği ilk sezonunda finale yükselmeyi başaran Crystal Palace'ın kulüp tarihinde Avrupa'da başarısı bulunmuyor.

Crystal Palace, 1998'de ilk Avrupa macerasında o dönemki UEFA Intertoto Kupası'nda üçüncü turda Samsunspor'a 2-0'lık skorlarla kaybederek elendi.

İngiltere dışında ikinci defa mücadele eden Londra ekibi, ilk kez çıktığı finalde ilk kupasını hedefliyor.

Finalin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan teknik direktör Oliver Glasner ile son iki sezonda önce Federasyon Kupası (FA Cup), sonra Süper Kupa (FA Community Shield) şampiyonlukları yaşayan Crystal Palace, müzesine bir kupa daha eklemek istiyor.

Glasner'in en büyük kozu Sarr ve Mateta

Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace'ta bu sezonki performanslarıyla Ismaila Sarr ve Jean-Philippe Mateta, ön plana çıkıyor.

Bu sezon 59 maça çıkan Glasner'in ekibi, 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 89 kez havalandıran Crystal Palace, 81 gole ise engel olamadı.

Londra takımının 89 golünden 36'sını da Sarr (21 gol) ve Mateta (15) kaydetti.

Senegalli futbolcu Sarr, 2'si lig aşamasında, 7'si eleme turlarında olmak üzere UEFA Konferans Ligi'nde 9 gol atmayı başardı.

Crystal Palace'ta ayrıca 15 oyuncu, tüm kulvarlarda skor üretti.