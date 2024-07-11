Çubuk Belediyesi 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Kayıtları Başladı

Spor

Ankara'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Çubuk Belediyesi 9. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası için kayıtlar başladı.

Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde 7 - 12 Ağustos arasında düzenlenecek turnuvada toplam ödül 250 bin lira olarak belirlendi.

Turnuvaya katılmak isteyen oyuncular, kayıtlarını 5 Ağustos'a kadar Türkiye Satranç Federasyonu internet sitesinden gerçekleştirebilecek. Turnuva 4 kategoride yapılacak.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada festivalin ilçeye önemli katkısının olduğunu dile getirdi.

Demirbaş, şunları kaydetti:

"Belediyemizin düzenlediği bu uluslararası satranç turnuvası, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde ilçemizde ve ülkemizde satranç sporunun yaygınlaşması, genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda farklı kültürlerden gelen satranç oyuncularının bir araya gelerek kaynaşması ve dostluklar kurulması da hedefleniyor. Satranç dışında çeşitli sosyal etkinlikler ve aktiviteler de düzenliyoruz. Turnuva süresince ilçemize yaklaşık 2 bin ila 3 bin kişi gelerek ilçemizde bir hafta boyunca konaklıyorlar. Bu esnada ilçemizde de ekonomik anlamda bir hareketlenme oluyor."