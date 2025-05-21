Cudi Cup'a Uluslararası İlgi: Genç Raketlerden Şırnak'a Tam Not

- Cudi Cup'a uluslararası ilgi

Genç raketlerden Şırnak'a tam not

ŞIRNAK - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 8 ülkeden gelen 47 sporcu ve 45 antrenörün katılımıyla devam ediyor. Turnuvaya katılan genç sporcular, hem organizasyondan hem de kente duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cudi Cup, hem sportif başarılar hem de katılımcıların Şırnak'a dair olumlu izlenimleriyle dikkat çekiyor. Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'na Ukrayna'dan katılan 12 yaşındaki Yaroslava Sribna, turnuvaya ikinci kez yarıştığını belirterek, "Geçen sene de burada yarıştım. Bu yılki hedefim kesinlikle finali kazanmak. Şehri ve insanlarını çok sevdim. Herkes çok nazik ve misafirperver" dedi.

Macaristanlı sporcu Nımrod Gonzales ise Şırnak'taki ilk turnuvasında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gonzales, "Şırnak diğer şehirler gibi değil, doğayla iç içe. Kortlar çok güzel. Burada diğer oyuncularla oynamak büyük bir haz. Kazanmak kadar burada bulunmak da çok değerli" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen turnuva Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu destekleri ile devam ediyor. Organizasyonun, hem Şırnak'ın tanıtımına hem de bölgede tenis sporunun gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Final müsabakaları 23 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile yapılacak.