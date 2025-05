- Cudi Cup final maçları ile sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

"Daha önce roket seslerinin olduğu, çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var"

ŞIRNAK - Şırnak'ın gözde spor organizasyonlarından biri haline gelen Cudi Cup, unutulmaz bir finalle sona erdi. Organizasyona katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Daha önce roket seslerinin olduğu, çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var" dedi.

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin de katkılarıyla, üniversitenin yerleşkesindeki 2'si kapalı 6 kortta 4.'sü düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi. Final müsabakalarını izlemeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, milli sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

"Daha önceleri terörle anılan bölgelerde artık gençlerin heyecanı var"

Final müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Özellikle buraya gelmek istedik, burada olmak istedik. Bu coşkuyu, bu heyecanı, gençliğin bu dinamizmini görmek istedik. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Cudi Kupası tenis turnuvası her geçen gün büyüyor. Gördüğünüz gibi devletimiz her yerde spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Daha önceleri terörle alınan bölgelerde artık gençlerin heyecanı spor var, coşku var, sevgi var, birlik beraberlik var. İşte Türkiye'nin her yanında güzel bir barış rüzgarı var. O yüzden bu güzel turnuva çok çok anlamlı. Şırnak sporda çok ciddi yatırımlar almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız hakikaten sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen bir lider. Onunla beraber Türkiye spor tesisi altyapısına çok büyük yatırımlar yaptı. Stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla binlerce tesis kazandırıldı. Kazandırılmaya devam ediyor. Yine gördüğümüz gibi burada daha önceki dönemde Bakanlığımızın, Spor Toto'nun destekleriyle yapılan tenis kortlarını görüyorsunuz. Kapalı tenis kortları, açık tenis kortları. Burada enteresan bir rakamı da söyleyelim burada Şırnak'ın çocukları yaklaşık 5 bin 600 lisanslı tenis sporcusuna sahip. 5 bin 600. Gördüğünüz gibi o yüzden baktığınız zaman biraz evvel de müsabakayı izledik. 2 bin 996'sı erkek, 2 bin 601'i de bayan olmak üzere toplam 5 bin 600'e yakın sporcu var tenis oynayan. Bu kupa artarak işlenerek devam edecek. Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Yine Tenis Federasyonu Başkanımız Şafak Hanım gerçekten tenise çok büyük bir heyecan getirdi. Konuyu yakından takip ediyor ve tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu organizasyon da bizim için çok çok önemli. Bugün buradayız" dedi.

Şırnaklı gençlerden Elfida Algit'in tenis milli sporcu, Nurselen Yalgettekin'in U22'de Avrupa boks şampiyonu, Pınar Benek'in gençler dünya ikincisi olduğunu ve Harun Algül'ün de Avrupa şampiyonu olduğunu belirten Bakan Bak, "İşte böyle sporcular yetişmeye devam ediyor. Biz de bunlara destek vermeye devam ediyoruz. Yine ülkemizde Cumhurbaşkanımızın da ifade İfade ettiği gibi, terörsüz Türkiye hedefimiz var. Bu noktada büyük bir özveri var. Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlılığı ve kendisinin ifadesiyle en büyük eserimiz olacak olan terörsüz Türkiye için hep beraber çalışacağız. İşte burası onun bir örneği. Burada gençler spor yapıyor. Daha önce roket seslerinin olduğu, çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var. Gençlerin heyecanı var, gençlerin coşkusu var. Biz büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'yi istiyoruz. Kötü günleri, terörlü günleri zor günleri, karanlık günleri istemiyoruz. Heyecan istiyoruz, ümit istiyoruz, bölge gençleri için çalışmak istiyoruz, büyük Türkiye'yi istiyoruz. Ayağımıza vurulan prangaların kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye herkese teşekkür ediyoruz. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.

"Terörün bu ülkeye yaklaşık 2 trilyon dolar maliyeti var"

Terörsüz Türkiye hedefini hep beraber başaracaklarını vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"İşte spor bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Sporun birleştirici gücü, sporun iyileştirici gücü, sporun ortak dili olması bizlere bunu gösteriyor. Hep beraber çalışacağız. Bu bölgeyi kalkındırmak için çalışacağız. İşte Gabar'da petrol çıktı ve bu petrol bu bölgenin gelişmesi için, ülkemizin gelişmesi için harcanacak. Gençlerin umudu olacak, bölgenin umudu olacak. Bu bölgenin gençleri umutla geleceğe bakacak. Yine bizim bu süreçte, karanlık süreçte yaklaşık 2 trilyon dolar maliyeti var terörün bu ülkeye. İşte bunları aşarak bu gelirleri hepsini ülkemizin kalkınması için harcayacağız, bölgemizin kalkınması için harcayacağız, turizm için harcayacağız, spor için harcayacağız, iş için harcayacağız güvenlik için harcayacağız, bu bölge için harcayacağız, spor için harcayacağız. İşte bu spor organizasyonlarıyla beraber artarak devam eden turnuvalarla beraber bölgemiz kalkınacak. Turizm de olacak. Yaylalar da şenlenecek. Güzel Türkiye olacak, güçlü Türkiye olacak. Bunu hep beraber başaracağız. Bugün bu turnuvaya katılanlara, gelen misafirlere teşekkür ediyoruz. Güzel ve anlamlı bir gün bizi davet ettiği için Şırnak Valimize, milletvekilimiz Aslan Bey'e, Belediye Başkanımız Mehmet Bey'e ve diğer misafirlere, ev sahiplerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."

Şırnak Valisi Birol Ekici, Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka da etkinlikte birer konuşma yaptı.

Çift kızlarda Yasemin Pilatin ve Urkraynalı Yaroslava Srıbna birinci, Asya Ay ve Talya Turhan ikinci oldu. Çift erkeklerde Deniz Şengül ve Can Taşkıran birinci, Yalın Akman ve Cem Kapukıran ikinci oldu. Tek kızlarda Asya Ay birinci, Yasemin Pilatin ikinci, tek erkeklerde Rus Kirill Gutuev birinci, Can Taşkıran ikinci oldu.

Dereceye giren sporcuları ödülleri Bakan Osman Aşkın Bak ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.