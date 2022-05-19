Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

19.05.2022 15:25
Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çukurca Kaymakamlığı önünde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik merkezi gönüllerinin hazırladığı resim sergisiyle devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Jimnastik, muay-thai gösterisi, gençlik merkezi öğrencilerinin okuduğu şiirler ve folklor gösterisinin ardından düzenlenen değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle program son buldu.

Programa İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, ilçe protokolü, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Çukurca, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika


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