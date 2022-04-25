Çukurca Rafting Takımından büyük başarı - Son Dakika
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Çukurca Rafting Takımından büyük başarı

25.04.2022 09:25
Çukurca Rafting Takımından büyük başarı

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Mardin'de düzenlenen yarışmada Çukurca Rafting Takımı büyük başarı gönderdi.

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Mardin'de düzenlenen yarışmada Çukurca Rafting Takımı büyük başarı gönderdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Beyazsu bölgesinde düzenlenen Okullar Arası Rafting Bölge Yarışmasına katılan takımlar dereceye girmek için büyük mücadele gönderdi. Çukurca'dan yarışmaya katılan

Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi Rafting Takımı ise kızlarda grubunda yarışmada birinci oldu. - HAKKARİ

Çukurca Rafting Takımından büyük başarı
Çukurca Rafting Takımından büyük başarı
Çukurca Rafting Takımından büyük başarı
Çukurca Rafting Takımından büyük başarı
Çukurca Rafting Takımından büyük başarı
Çukurca Rafting Takımından büyük başarı
Çukurca Rafting Takımından büyük başarı

YORUMLAR
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Çukurcalı rifting ekibi bölge ikincisi oldu Çukurcalı rifting ekibi bölge ikincisi oldu Nusaybin'de düzenlenen Rafting Okul Sporları yarışı başladı Nusaybin'de düzenlenen Rafting Okul Sporları yarışı başladı

Nusaybin, Rafting, Türkiye, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurca Rafting Takımından büyük başarı - Son Dakika


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