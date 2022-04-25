Çukurca Rafting Takımından büyük başarı - Son Dakika

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Mardin'de düzenlenen yarışmada Çukurca Rafting Takımı büyük başarı gönderdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Beyazsu bölgesinde düzenlenen Okullar Arası Rafting Bölge Yarışmasına katılan takımlar dereceye girmek için büyük mücadele gönderdi. Çukurca'dan yarışmaya katılan

Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi Rafting Takımı ise kızlarda grubunda yarışmada birinci oldu. - HAKKARİ