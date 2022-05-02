Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü - Son Dakika
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Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü

02.05.2022 20:35
Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü

SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Berk Kurtulmuş ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Şevval Akalan 5, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 15, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 11, DeWanna Bonner 30, Esra Ural Topuz 2,...

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Berk Kurtulmuş

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Şevval Akalan 5, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 15, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 11, DeWanna Bonner 30, Esra Ural Topuz 2, Elanur Menteş, Nika Baric 12,OGM ORMANSPOR: Hilal Halaç, Danielle Robinson 11, Dide Yazıcı, Gökşen Fitik 8, Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun 22, Meltem Avcı 4, Teaira McCowan 8, Damla Gezgin 8, Nazlı Gökdemir, Soana Lucet 3,  1'İNCİ PERİYOT: 31-16 İLK YARI: 52-37 3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-49 Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin ilk karşılaşmasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 91-64 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi mücadeleye Asena Yalçın, Sinem Ataş, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes ve DeWanna Bonner 5'i ile başladı. Hızlı oyunuyla ilk çeyreğin henüz başında skoru 27-6'ya getiren ÇBK, bu periyotu 31-16 önde kapattı. Etkili oyununu 2'nci çeyrekte de sürdüren Çukurova, soyunma odasına 52-37'lik skorla moralli gitti. 13'ü savunma olmak üzere 21 ribaunt toplayan Mersin temsilcisinde Fagbenle ve Bonner, müsabakanın ilk yarısında çift hanelere ulaşan isimler oldu. Maçın üçüncü çeyreğine kaldığı yerden devam eden, karşılaşmanın son 10 dakikasına ise 72-49 ile avantajlı giren turuncu-lacivertliler, Bonner'ın 30 sayı ile yıldızlaştığı mücadeleyi 27 sayı farkla, 91-64 kazanarak seride durumu 1-0 yaptı.

3 galibiyet alan takımın finale çıkacağı serinin ikinci karşılaşması, 4 Mayıs Çarşamba günü yine Mersin'de, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.


Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü
Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü
Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü
Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü
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Çukurova Basketbol, Servet Tazegül, Çukurova, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol, Play-Off iddiasını sürdürdü - Son Dakika


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