Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı

01.04.2022 14:23
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi Playoff Final Four karşılaşmaları start aldı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi Playoff Final Four karşılaşmaları start aldı. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Final Four maçlarına mağlubiyetle başladı.

Adana'dan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep'ten Adam Voleybol Spor Kulübü, İzmir'den Karşıyaka Spor Kulübü ve Ankara'dan İlbank Spor Kulübü takımları Bursa'da Sultanlar Ligi için mücadele ediyor. 4 takımdan ikisinin ipi göğüsleyeceği finaldeki ilk maçta Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, İlbank ile karşılaştı. Ligde iki maçta 3-2'lik skorlarla mağlup olan Adana ekibi final karşılaşmasında da yine mağlup oldu. Çekişmeli geçen maçta ilk seti 25-20 kaybetti. Adana ekibinin zaman zaman öne geçtiği 2. setide 25-23 İlbank kazandı. 3. sete önde başlayan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü taraftarının da desteği ile setin yarısını önde kapattı. Setin sonlarında 24-20 önde olmasına rağmen seti verince karşılaşmayı Ankara ekibi İlbank 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı, Çukurova Belediyesi Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak ile birlikte izledi. 2 takımın çıkacağı final maçlarında Turuncu-Mavililer Sultanlar Ligi için Adam Voleybol ve Karşıyaka maçlarını kazanması gerekiyor. Sultanlar Ligi için verilen 2 bilet Pazar günü sahibini bulacak. - ADANA

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyesi Spor Kulübü mağlubiyetle başladı - Son Dakika


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