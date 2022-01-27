Üye Girişi
Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: "Hedefimiz Sultanlar Ligi" - Son Dakika

Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"

27.01.2022 09:19
Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: "Hedefimiz Sultanlar Ligi"

Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor hafta sonu oynanacak olan Vakıfbank maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Voleybol Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor hafta sonu oynanacak olan Vakıfbank maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Adnan Menderes Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren turuncu-mavililerde Antrenör Mustafa Umut Uysal, "Öncelikli hedefimiz play-off. Daha sonra ise play-off maçlarında başarılı olup Adana'yı Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Mutafa Umut Uysal, ligde yıpranmanın play-off'da yıpranmaktan daha iyi olduğunu ifade ederek, "14 maçı geride bıraktık. 2 mağlubiyetimiz var. İkisinde de İlbank'a karşı iyi oynarken kaybettik. Burada kaybettiğimiz maçlarda kazanımlar çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Biz bütün hazırlıklarımızı play-off için yapıyoruz. Tabi ki rakiplerimize ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Her maçtan sonra neleri iyi yaptık neleri kötü yaptık hepsini tekrar düşünüp çalışıyoruz. Tek isteğimiz hata oranını en aza indirmek" diye konuştu.

Bu hafta Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank'ın pilot takımı ile oynayacaklarını belirten Uysal, "Bütün oyuncuları altyapı milli takımlarında oynayan oyuncular. Onlar da gelecek adına ümit vaat eden ve Vakıfbank'ın potansiyel A takımı oyuncu profilindeler. Biz Menderes'e geldikten sonra destek daha da arttı. Aileler geliyor. Onun yanında voleybolu seven birçok taraftarımız var. Açıkçası ilgi görmek, onları salondan mutlu göndermek bizi daha çok mutlu ediyor. Biz deplasmanda da olsak aynı kitlenin maçlarımızı takip ettiğini biliyoruz. Bizi de mutlu ediyor. Biz de onlara Sultanlar Ligi'ne çıkarak bu ödülü vermek istiyoruz. Adana buna layık. Her hafta seyirci sayısı gittikçe artıyor. Onları bu hafta da yanımızda görmek istiyoruz. Tek gayemiz hayranlıkla izlenen Sultanlar Ligi takımları, Vakıfbank, Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı gibi takımları artık Adana'ya getirmek. Bunun için de Sultanlar Ligi'ni istiyoruz. Takımımızı kurarken de bunu hedef alarak yaptık. Hem Onursal Başkanımız Soner Çetin hem de Kulüp Başkanımız Selçuk Esmen ve yöneticilerimizle yaptığımız planlama hep o yöndeydi. Tecrübeli oyuncularımız var. Çok fazla transfer oluyor devre arasında biz buna gerek duymadık. İnşallah hedeflediğimiz Sultanlar Ligi'nde olacağımız düşünüyoruz. Bizi de heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: Hedefimiz Sultanlar Ligi
Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: Hedefimiz Sultanlar Ligi
Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: Hedefimiz Sultanlar Ligi

YORUMLAR
500

Vakıflar Bankası, voleybol, Çukurova, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: 'Hedefimiz Sultanlar Ligi' - Son Dakika Spor


7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar! İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!         
08:20
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu! Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu!         
22:10
Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi         
17:01
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06

Son Dakika Haberleri
09:21 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!
09:14 Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Aşılı ve temaslı iseniz HES kodu riskli görünmeyecek
08:59 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler
08:58 Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi
08:56 Esra Erol'un programında ilginç konuk: Eşimi değil, sadece papağanım Paşa'yı istiyorum
08:56 Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor
08:39 Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!
08:37 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!
08:31 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları
08:20 İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 09:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çukurova Belediyespor Antrenörü Uysal: "Hedefimiz Sultanlar Ligi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement