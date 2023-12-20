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Çukurova Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Çukurova Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i kadrosuna kattı

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyespor, Romanya Ligi'nden Dinamo Bükreş forması giyen pasör Nina Stojiljkovic ile anlaşma sağladı. Fransa Milli Takımı oyuncusu olan Stojiljkovic'e 'hoş geldin' denildi.

Çukurova Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic\'i kadrosuna kattı
20.12.2023 - 20:15,
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pasör Nina Stojiljkovic'kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş forması giyen pasör Nina Stojiljkovic ile anlaşmaya vardı. Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu Nina Stojiljkovic, daha önce Calcit Volley, Partizan, Volero Le Cannet takımlarında forma giydi. Nina Stojiljkovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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