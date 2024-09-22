Cumhur Genç Sakaryaspor\'un Yeni Başkanı

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SAKARYASPOR'da düzenlenen olağanüstü genel kurulda tek liste ile seçime giren Cumhur Genç kulübün yeni başkanı oldu. Sakaryaspor'da üçüncü kez Cumhur Genç dönemi başlarken, eski başkan Gökhan İn ve yönetimi ise ibra edilmedi.

Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulu bugün Yeni Atatürk Stadı'nda yapıldı. Çoğunluğa bakılmaksızın yapılan genel kurula 245 delege katıldı. Mevcut başkan Gökhan İn, olağanüstü genel kurula katılmadı. Genel Kurul'da tek liste olarak seçime giren Cumhur Genç ve yönetimi açık oylama usulüyle yapılan oylamada delegelerin güvenoyunu alarak yönetime seçildi. Öte yandan, yapılan oylamada Gökhan İn ve yönetimi ibra edilmedi.

Kongrede konuşan Cumhur Genç, "Yaklaşık 80 gün önce görevi devretmiştik. Ben ve değerli yönetim kurulu ekibim 5 senedir beraber olan bir ekibiz. Geçen sene sezon başı bir açıklama yapmıştık. 'Bu sene son senemiz, sene sonunda şampiyon olsak da olmasak da görevi bırakacağız' demiştik. Son uzatmalara kadar da işi getirdik. Finalde nasip olmadı maalesef. Kararımızı bildirdik, biz aday olmayacağız dedik. Keşke Süper Lig'e çıkmış bir takımı bırakabilseydik. O zaman daha çok adaylarımız, talip olanlar vardı. Sakaryaspor için kim emek veriyorsa, vaktinden, ailesinden, çocuklarından çalıyorsa bizim için çok değerlidir. O arkadaşlar da imkanları kadar, olanakları kadar bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama olmadı kongre kararı aldılar. Daha sonra bu süreçte şehrin büyükleri Sakaryaspor'un bize ihtiyacı olduğunu söylediler. Konu Sakaryaspor olduğu zaman gerisi teferruat oluyor. Tekrar buradayız. Az önce kongre üyeleriyle sohbet ederken bir konu geçti, Sakaryaspor'un şu anki durumuyla düşme hattı arasında bir puan fark varmış. Biz hiç aşağı bakmadığımız için yukarı bakıyoruz. Yukarıdaki 7 puanı nasıl kapatır ve ilk ikiye nasıl gireriz? Bizim olduğumuz yerde her zaman heyecan ve iddia vardır. Söylediğimiz gibi şehir bu sene yine Sakaryaspor'dan keyif alacak. Biz sadece yeşil sahada kalacağız. Sakaryaspor son zamanlarda çok yıprandı. Gerek yerelde gerek ulusalda. Biz ait olduğumuz yere çekeceğiz Sakaryaspor'u tekrar. Buradaki başarılarla tekrar şehri arkamıza alacağız" dedi.