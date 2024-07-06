Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı\'nın Hollanda maçını izledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlılar için Almanya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. - BERLİN