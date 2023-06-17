Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetten uzak durduğu için takdir etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetten uzak durduğu için takdir etti

17.06.2023 10:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla kutladı ve siyasetten uzak durdukları için takdir ettiğini belirtti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erdoğan'a üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı 53 numaralı forma hediye etti. Heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti.

"BU TAVRINIZI SEZON BOYUNCA SÜRDÜRMENİZİ BEKLİYORUM"

Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetten uzak durduğu için takdir ederken, "Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinde atılan "Hükümet istifa" sloganları uzun süre tartışılmıştı.

53 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetten uzak durduğu için takdir etti: Bu tavrınızı sürdürmenizi bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetten uzak durduğu için takdir etti: Bu tavrınızı sürdürmenizi bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetten uzak durduğu için takdir etti: Bu tavrınızı sürdürmenizi bekliyorum
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Bey: Ali koç ve taraflarları fonlanıyor dış güçler tarafından Ali koç da hükümet karşıtı geziden biliyoruz gezidekileri 5 yıldızlı otelde ağırladıklarını Cevap Yaz 24 6 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: cünkü gs din irk mezep inanç siyasi parti hic kimsenin ne olduguna bakmıyor galasarayı sevdiğine bakıyor gerçekleri tarih yazar tarihide galatasaray Cevap Yaz 70 18 Yayından Kaldır
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Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı siyasetten uzak durduğu için takdir etti - Son Dakika
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