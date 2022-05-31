Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!

31.05.2022 15:55

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, davetliler arasında yer alan Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler ile olan diyaloğu dikkat çekti. Erdoğan, Arda Güler'e "Milli Takım'a çağrıldın galiba?" diye sorduktan sonra genç yıldız, "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım, kalçamda. En yakın zamanda iyileşeceğim." cevabını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Eyvah!" diyerek genç futbolcuya sıhhat diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle buluştu. Erdoğan'ın davetliler arasında yer alan Fenerbahçeli Arda Güler ile diyaloğu dikkat çekti.

Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki yayına damga vurdu

"TEMENNİM TEKRAR SAHALARA DÖNMEN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Güler'e " Milli Takım'a çağrıldın galiba?" diye sorduktan sonra genç yıldız, "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım, kalçamda. Tedavim devam ediyor, İnşallah en yakın zamanda iyileşeceğim." dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Eyvah!" diyerek "İnşallah en yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sahalara dönmen." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu! - Son Dakika


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