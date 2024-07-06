Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Almanya\'ya gitti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçını izlemek üzere Almanya'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaştı" ifadeleri kullanıldı.