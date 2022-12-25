Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu: Bilgisini aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. Bir gencin, "Önceki konuşmanızda Messi mi Ronaldo mu sorusuna 'Ronaldo' demiştiniz, Arjantin maçını Katar'da izledikten sonra fikriniz değişti mi?" sorusuna Erdoğan, "Şimdi onları kıyaslamak bize düşmez. Tabii Ronaldo'yu harcadılar" dedi.

"SİYASİ YAPTIRIM UYGULADILAR"

Ronaldo'ya Filistin davasına sahip çıktığı için siyasi yaptırım uygulandığını vurgulayan Erdoğan, "Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Maalesef Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp 2. yarıda sokmak, 2. yarıda 15 dakika yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı, alıp götürdü. Ronaldo, Filistin davasına sahip çıkan birisidir" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programda Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini de duyurdu. Erdoğan, "Aldığım bilgilere göre Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a transfer olacak" açıklamasını yaptı.