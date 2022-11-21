Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk maçları görmek lazım - Son Dakika
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Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk maçları görmek lazım

21.11.2022 14:28

Katar dönüşü sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken 2022 Dünya Kupası'ndaki favori takımı sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar hep güçlü takımlar, sıradan takımlar değil. Onun için ilk maçları görmek lazım. Ondan sonra da 'Bu işi şu ülke götürür' deriz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenleri için Katar'a gitti. Açılış töreninin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde yurda dönen Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İLK MAÇLAR BİTTİKTEN SONRA HAVAYI GÖRMEK LAZIM"

2022 Dünya Kupası'nda favori takımı sorulan Erdoğan, "Bunlar daha ilk maçlar. Buradan bir tespit yapabilmek, şu favoridir demek kolay bir iş değil. Her şeyden önce bu takımları tam tanımıyoruz dersek yeridir ama bazı ülkeler var ki geçmişinden bugüne bu işlere hep damga vurmuş; Brezilya gibi, Arjantin gibi, Uruguay gibi... Tabii şimdi bakıyorsunuz bu ülkelerde de değişiklikler var. Yani şu anda bu ülkelerin durumu nedir, onlar da belli değil. Onun için bir defa ilk maçlar bittikten sonra havayı bir görmek lazım. Ondan sonra belki bir karara varılabilir.

İLK MAÇLARI GÖRMEK LAZIM

Mesela ben bu akşam gerçekten Ekvador'u beğendim. Güçlü bir takım. Öbür tarafta Katar da ilk defa böyle bir şampiyonaya katılıyor. Örneğin bu grup bayağı güçlü bir grup. Burada Hollanda var, Senegal var. Bunlar hep güçlü takımlar. Sıradan takımlar değil. Onun için ilk maçları görmek lazım. Ondan sonra da 'Bu işi şu ülke götürür.' deriz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk maçları görmek lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk maçları görmek lazım - Son Dakika
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