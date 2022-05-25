Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı

25.05.2022 17:52

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 100'ün üzerinde teknenin katılımıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 100'ün üzerinde teknenin katılımıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen yarışın start töreni, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, yarış kornasını çalarak startı verdi.

Törende konuşan Vali Tavlı, muhteşem doğası, eşsiz koyları, tarihi ve kültürel değerleriyle Muğla'nın turizmin önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı olan Halikarnas Kupası'nın Muğla'da yapıldığını vurgulayan Tavlı, "Halikarnas etabı Bodrum'da sona erecek ve ödül töreni burada yapılacak. Yarışların Muğla'da düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da katılan teknelere başarılar diledi.

Marmaris'ten başlayan yarışa 14 farklı ülkeden 400 sporcunun katıldığına işaret eden Yemlihaoğlu, "Heyecanımız giderek artıyor. Her sene daha geniş bir programla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Sıkı bir çalışma ile hazırlandığımız organizasyonda bu sene yaklaşık 400 sporcuyu çok zorlu bir rotada ağırlıyoruz. Marmaris'ten başlayacak yarışlar, Bodrum'da kapsamlı bir törenle sona erecek." diye konuştu.

İlk yarış olan Halikarnas Kupası, 190 deniz mili geçilerek 27 Mayıs'ta Bodrum'da sona erecek. 28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

Yarışlar DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da sona erecek.

Halikarnas Kupası'ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleştiriliyor. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu yıl 100'ün üzerinde yat yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te başladı Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te başladı Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları yarın Marmaris'te start alacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları yarın Marmaris'te start alacak
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
19:13 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 19:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement