Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten başladı

25.05.2022 17:38
Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten başladı

Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın çaldığı korna ile 100 tekne ve 14 farklı ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Marmaris'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın çaldığı korna ile 100 tekne ve 14 farklı ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Marmaris'te başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışın Marmaris ile Bodrum arasındaki 190 millik Halikarnas Kupası'nın start töreni yapıldı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ile yelken takımları sporcuları ve davetliler katıldı. Tören saygı duruşu ve Aksaz Askeri Bandosu'nun çaldığı İstiklal Marşı ile başladı. 27 Mayıs'ta Bodrum'da sona erecek Halikarnas Kupası'nın ödül töreni 28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde yapılacak. Halikarnas Kupası'ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleşecek. Dev organizasyonun ikinci etabında 28-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Barbaros Hayreddin Paşa Kupası, Cumhuriyet Kupası ve Mavi Vatan Kupası düzenlenecek.

VALİ TAVLI: MUTLULUK VERİCİ

Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nın start töreninde konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı düzenlenen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Marmaris'te düzenlenen bu yarışları çok önemsiyoruz. Organizasyonun Muğla'da yapılması memnunluk verici. Marmaris'te başlayan yarış Bodrum'da sona erecek. Orada düzenlenecek ödül töreni ile dereceye giren sporcularımıza ödüllerini vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


- Marmaris
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Kaynak: DHA

Orhan Tavlı, Marmaris, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten başladı - Son Dakika


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