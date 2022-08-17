MTB Sakarya Night Cup yarışları düzenlendi - Son Dakika
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MTB Sakarya Night Cup yarışları düzenlendi

17.08.2022 22:54
MTB Sakarya Night Cup yarışları düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında 10 ülkeden 31 sporcunun katılımıyla gece yarışları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında 10 ülkeden 31 sporcunun katılımıyla gece yarışları gerçekleştirildi.

Avrupa'nın en büyük bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki MTB Sakarya Night Cup yarışında, 4,5 kilometrelik parkurda elit erkekler 7, elit kadınlar 6 tur mücadele etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu mücadelede erkekler kategorisinde 23 yarışmacı arasından Alman Silas Graf şampiyonluğu elde etti. Onu İsviçreli bisikletçi Ursin Spescha ve yine Almanya'dan Murkus Eydt takip etti.

Kadınlarda ise 8 sporcudan bitiş çizgisini ilk geçen Kazak sporcu Tatyana Geneleva oldu. İkinciliği Yunan bisikletçi Eleftheria Giachou ve üçüncülüğü yine aynı ülkeden Alexandra Adam kazandı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Festival kapsamında, 21 Ağustos'ta UCI Eliminator Dünya Kupası, 25-28 Ağustos'ta ise Tour of Sakarya yarışları düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MTB Sakarya Night Cup yarışları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MTB Sakarya Night Cup yarışları düzenlendi - Son Dakika
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