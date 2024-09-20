Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 29 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

20.09.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbolda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 29 Eylül Pazar günü oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Bu yıl 37. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe Beko ise organizasyonda 7 kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü. Anadolu Efes ise her iki organizasyonda ikincilikle yetinmişti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Yener Yılmaz, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Kerem Baki, Basketbol, Etkinlik, TRT Spor, Güncel, Eylül, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
09:32 Hollanda Prensesi Amalia’nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı Hollanda Prensesi Amalia'nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı
09:29 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
09:28 ABD’deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 21:22:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement