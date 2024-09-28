Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Öncesi Toplantı - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Öncesi Toplantı

Fenerbahçe ve Anadolu Efes antrenörleri final öncesi basın toplantısında bir araya geldi.

28.09.2024 21:49
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37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde iki takımın başantrenörleri ve takım kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına; Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ile takımın ikinci kaptanı Rodrigue Beaubois katıldı.

SARUNAS JASIKEVICIUS: AVRUPA'NIN EN İYİ KADROLARINDAN BİRİYLE KARŞILAŞACAĞIZ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Sözlerime Türkiye Basketbol Federasyonu'nu kutlayarak başlamak isterim. Burada çok güzel, yeni bir salon var. Basketbol camiasının böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Maça dönecek olursak çok iyi bir karşılaşma olacak; oldukça iyi bir rakibimiz var. Onlar da kadrolarını yaz döneminde oldukça değiştirdiler. Avrupa'nın en iyi kadrolarından biriyle karşılaşacağız. Bizim için de sezon öncesinde nerede olduğumuzu görme açısından çok değerli bir karşılaşma olacak" diye konuştu.

TOMISLAV MIJATOVIC HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK VE TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, "Rakibimiz için olduğu gibi bizim için de önemli bir maç olacak. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başlamak çok değerli. Yarın harika bir koç tarafından yönetilen çok dengeli bir takımla karşılaşacağız. Sahada en iyi oyunumuzu sergilemeli ve yüksek seviyeye çıkmalıyız. Tabii ki hedefimiz kupayı kazanmak ve taraftarımızı mutlu etmek. Sezonun başlangıcı için harika bir maç. Azami efor göstererek bu kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

MELİH MAHMUTOĞLU: SEZONA EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Bu salonda sezon boyunca harika bir atmosfer olacağı kesin. Yarın da her iki taraf için hedef, sezona iyi başlamak olacaktır. Biz de şimdiye kadar iyi hazırlandık; doğrular hatalar olacaktır elbet ama kupayı kazanarak sezona en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Hem bütün takımlara hem de yarın oynayacağımız rakibimiz Anadolu Efes'e başarılar diliyorum" dedi.

RODRIGUE BEAUBOIS: ÇOK ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK

Anadolu Efes ikinci kaptanı Rodrigue Beaubois, "Herkesin de bildiği gibi, çok zor bir karşılaşma olacak. Yarın harika bir takıma karşı sahada olacağız. Daha önceki yıllarda olduğu gibi kupayı kazanmak istiyoruz. Mücadelenin belirleyici olacağı bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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