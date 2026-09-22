Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 84 pehlivan 57 yıl sonra İstanbul'da er meydanına çıkacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 84 pehlivan 57 yıl sonra İstanbul'da er meydanına çıkacak

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Cumhurbaşkanlığı Kupası, yağlı güreşte 57 yıl aradan sonra 26 Eylül Cumartesi İstanbul'da yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki organizasyonda 84 pehlivan güreşecek; 8 başpehlivan puanlama ve süre olmadan kupayı kazanmaya çalışacak.

İstanbul'da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için "geri sayım" başladı.

Ata sporu yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası, 57 yıl sonra yeniden düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak prestijli organizasyona 84 pehlivan katılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettikleri derecelere göre belirlenen 8 başpehlivan, kupayı kazanmak için er meydanına çıkacak.

Başpehlivanlık müsabakalarında Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş, mücadele edecek.

Süre sınırlamasının uygulanmayacağı ve puanlamanın olmayacağı müsabakalarda pehlivanlar, rakiplerinin sırtını yere getirmeye çalışacak.

İbrahim Türkiş: "Çok zevkli güreşler bekliyorum"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiş, 1969 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birden fazla branşın ortak düzenlendiğine işaret ederek "Yağlı güreş, karakucak, minder güreşleri yapılmış, hatta başka birkaç unsuru da birleştirmişler. Çoklu bir spor festivali gibi yapılmış. Dolayısıyla sadece yağlı güreşe özgü bir Cumhurbaşkanlığı Kupası değil, 5-6 spor organizasyonu ortak yapılmış. Bu anlamda sadece yağlı güreşin düzenlendiği, bir de Cumhurbaşkanlığının himayelerinde yapılan tarihteki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tüm boylarda 8 sporcunun güreşeceğini ve pehlivanların daha önce duyurulan mevzuata göre Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılmaya hak kazandığını aktaran Türkiş, "Burada tartışmaya mahal bir durum yok. Kırpınar ve ligden 3'er kişi gelmek zorunda. Ligde şampiyon olan başpehlivan (Feyzullah Aktürk), neden Kırkpınar ikinciliği kontenjanından kupaya katılsın. Öyle bir şey olur mu? Burada sıralama tamamen şeffaf ve düzgün." diye konuştu.

İbrahim Türkiş, seyir zevki yüksek karşılaşmalar beklediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Burada sporcularımıza ciddi ödüllerimiz de olacak. Özellikle başpehlivanlığın altındaki boylarda pehlivanlar için boy atlama var, birinciler boy atlayacak. Dolayısıyla kıran kırana, müthiş karşılaşmalar bekliyorum. Deste, ayak boyundaki çocuklara da teşvik etme anlamında ciddi ödüller vereceğiz. Sporcularımızı motive edecek şeyler yapmayı düşünüyoruz. Açıkçası çok zevkli güreşler bekliyorum."

Organiazsyonda puanlamanın uygulanmamasına da değinen Türkiş, "Puanlamanın olmadığını bildikleri için mecbur mücadele edecekler. Birbirlerini yenmeye girecekler, yenecekler. Önceden puanlama var diye herkes ona göre güreşiyordu. Şimdi yenmek zorundalar. Müsabakalar daha kısa sürede bitebilir. Çünkü puanlama olmayacağını herkes biliyor. Ne kadar hızlı bitirirse ileriki turda o kadar şansı artacak. Herkes taktiksel olarak hızlı yenmeye çalışacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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