Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin yarın Beşiktaş'ın rakibi olacak. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin yarın Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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Fenerbahçe Tarfin, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de Beşiktaş ile 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak mücadelede Fenerbahçe'nin 8, Beşiktaş'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci randevu

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım arasında 24 Eylül 2025'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, siyah-beyazlıları 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, 8 şampiyonluk elde etti

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

Beşiktaş, bir kez kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 6 kez sahibi olan Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonluk yaşayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, kupada 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005'te şampiyon oldu.

1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

YılŞampiyonİkinci
1985GalatasarayFenerbahçe
1986Efes PilsenGalatasaray
1987KarşıyakaBeşiktaş
1988EczacıbaşıFenerbahçe
1989ÇukurovaEczacıbaşı
1990FenerbahçeGalatasaray
1991FenerbahçeTOFAŞ SAS
1992Efes PilsenPaşabahçe
1993Efes PilsenTOFAŞ SAS
1994FenerbahçeEfes Pilsen
1995ÜlkersporGalatasaray
1996Efes PilsenTürk Telekom
1997Türk TelekomEfes Pilsen
1998Efes PilsenÜlkerspor
1999TOFAŞEfes Pilsen
2000Efes PilsenÜlkerspor
2001ÜlkersporEfes Pilsen
2002ÜlkersporEfes Pilsen
2003ÜlkersporEfes Pilsen
2004ÜlkersporEfes Pilsen
2005ÜlkersporEfes Pilsen
2006Efes PilsenAlpella
2007Fenerbahçe ÜlkerEfes Pilsen
2008Türk TelekomFenerbahçe Ülker
2009Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2010Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe Ülker
2012BeşiktaşAnadolu Efes
2013Fenerbahçe ÜlkerGalatasaray Liv Hospital
2014Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker
2015Anadolu EfesPınar Karşıyaka
2016FenerbahçeAnadolu Efes
2017Fenerbahçe DoğuşBanvit
2018Anadolu EfesFenerbahçe
2019Anadolu EfesFenerbahçe
2022Anadolu EfesFenerbahçe Beko
2024Anadolu EfesFenerbahçe Beko
2025Fenerbahçe BekoBeşiktaş GAİN
NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgını, 2023 senesinde ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.

Kaynak: AA
FenerbahçeBeşiktaşSporTrtSon Dakika

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