Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kazananlar ödüllerini aldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kazananlar ödüllerini aldı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nda kazananlar ödüllerini aldı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 59. kez düzenlenen ve İstanbul etabı ile sona eren yarışında kazanan sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Tırmanış klasmanı ve Türkiye güzellikleri klasmanını lider tamamlayan Alman bisikletçi Vinzent Dorn, Bike Aid takımı adına ödüllerini aldı. Sprint klasmanında birinci olan Danimarkalı Tobias Andresen ise Yeşil Mayo'nun sahibi oldu. Genel klasman birincisi Hollandalı Frank van den Broek ise turkuaz mayonun sahibi oldu ve ödülünü aldı.

28.04.2024 14:40
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Bu yıl 59. kez düzenlenen ve İstanbul etabı ile noktalanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kazanan sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 59. kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tamamlandı. Organizasyonun 8. ve son etabı olan İstanbul - İstanbul etabında yağmurlu hava etkili oldu. Yağış sonrası yolların kaygan olması sebebiyle 8. etap nötralize edildi. Yarışın ardından bitiş noktası olan Sultanahmet Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Tırmanış klasmanı ve Türkiye güzellikleri klasmanını lider tamamlayarak hem kırmızı hem de beyaz mayonun sahibi olan Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn'a ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türk Hava Yolları adına Yunus Özleyen ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır verdi.

Sprint klasmanını lider tamamlayarak Yeşil Mayo'nun sahibi olan Danimarkalı Tobias Andresen ise madalya ve ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'ndan aldı.

Turkuaz Mayo Frank van den Broek'in

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu zirvede tamamlayarak genel klasman birincisi olan Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek aynı zamanda turkuaz mayonun da sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, genel klasman birincisi Frank van den Broek, ikinci olan Eritreli Merhawu Kudus ve üçüncü olan Büyük Britanyalı Paul Double'ın ödül ve madalyalarını takdim etti.

Takımlar genel klasmanının şampiyonu Q36.5 Pro Cycling Team'in ödüllerini de Bakan Bak ve Başkan Müftüoğlu verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kazananlar ödüllerini aldı - Son Dakika

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