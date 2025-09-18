Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yelken Yarışları 18-19 Ekim tarihlerinde Akyazı Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek. Etkinlik yelken tutkunlarını ve sporseverleri bir araya getirecek.

Yarışmalarla ilgili açıklama yapan Yarış Komitesi Başkanı Gülümser Çakır, "Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılını, denizin ve rüzgarın özgürlüğünü simgeleyen yelken sporumuzla taçlandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yelken Yarışları'na farklı kulüplerden pek çok sporcu katılacak. Amacımız, sporun birleştirici gücüyle gençlerimize Cumhuriyet değerlerini hatırlatmak, aynı zamanda yelken sporunu daha geniş kitlelere sevdirmektir. Tüm halkımızı bu anlamlı organizasyona davet ediyoruz. Yarışlar, 18-19 Ekim 2025 tarihinde saat 12.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek" dedi. - TRABZON