Cumhuriyet İçin Zirve Tırmanışı

Spor

AFDOS ve ÇAYDOS Spor Kulüpleri, Cumhuriyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sultandağları zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından hazırlanan yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sultandağları Gelincikana Zirve Tırmanışı" başarıyla gerçekleşti. Etkinliğe, Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) ve Çay Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) sporcuları katıldı. Etkinlik, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılına özel olarak planlandı.

Ege ve Marmara Bölgelerinin en yüksek zirvesi olan, 2675 metre yükseklikteki Sultandağları'nda bulunan Gelincikana Zirvesi'ne yapılan tırmanış, sabahın erken saatlerinde başladı. Katılımcılar, dağcıların dayanıklılık ve azim gerektiren zorlu tırmanış rotasını aşarak zirveye ulaştı. Zirveye varıldığında Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna sembolik bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, zirvede bulunan bayrak yenisi ile değiştirilirdi.

AFDOS kulübünün genç sporcularından Yüsra Naz Balamut, etkinlikteki performansıyla dikkat çekti. Yüksek dağ koşusu branşında yer alarak, zirveye koşarak ulaştı. - AFYONKARAHİSAR