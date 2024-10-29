Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası\'nın Şampiyonu Doğanşehir Belediyespor

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Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası' final maçlarıyla sona erdi ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Çocukların sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine destek vermek amacıyla 25 ile 28 Ekim günleri arasında Yeşiltepe Futbol Sahasında dokuz takımın katılımıyla gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasının final maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kıyasıya rekabetin olduğu, azmin ve gayretin ön plana çıktığı, oynadıkları futbolla yeşil sahalara renk getiren çocukların mücadelesinin takdir edildiği turnuvanın final maçında Doğanşehir Belediyespor ile Malatya Gençlik ve Spor takımları karşılaştı.

Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz Halı Sahasında yoğun ilgi altında gerçekleştirilen final maçında sahadan 4-3 galip ayrılan Doğanşehir Belediyespor turnuvayı birinci olarak tamamlarken, ikinci Malatya Gençlik ve Spor, üçüncü Malatya Ailespor Kulübü, dördüncü ise 1966 Malatya Gençlikspor takımı oldu.

Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ve Kemal Oruç ile Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyithan Tekin tarafından takdim edildi.

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenledikleri futbol turnuvasına katılan tüm takımları tebrik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ruhuna yakışan güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Dikenli, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediğimiz futbol turnuvamızı final maçlarıyla tamamlamış oluyoruz. 9 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvamızda dereceye girmek için yeşil sahalarda tüm hünerlerini ve yeteneklerini sergileyen futbolcularımızı tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz turnuvamıza katılan evlatlarımızın heyecanı ve coşkusu hepimizi mutlu etmiştir. Bizler çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayat yaşamaları, hem eğitim hayatlarında hem de sosyal hayatlarında başarılı olmaları için bu tür organizasyonlara büyük bir önem veriyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Çünkü spor yapan, kitap okuyan, sosyal yönünü güçlendiren bir evladımız gelecekte hem başarılı olur hem de ülkemizin yarınlarına güzel hizmetlerde bulunur. Bizlerde çocuklarımıza bu tür organizasyonlarla yeni fırsatlar ve imkanlar sunuyoruz. Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz kıymetli evlatlarımızı bugünden yarınlara hazırlamak içinde üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, futbolcularımızı ve ailelerine teşekkür ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Ödül töreninden sonra Türk Bayrağının önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - MALATYA