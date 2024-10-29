Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Doğanşehir Belediyespor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Doğanşehir Belediyespor

Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası\'nın Şampiyonu Doğanşehir Belediyespor

Yeşilyurt Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası, final maçlarının ardından sona erdi. Doğanşehir Belediyespor, finalde Malatya Gençlik ve Spor'u 4-3 yenerek birinci oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

29.10.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası' final maçlarıyla sona erdi ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Çocukların sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine destek vermek amacıyla 25 ile 28 Ekim günleri arasında Yeşiltepe Futbol Sahasında dokuz takımın katılımıyla gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasının final maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kıyasıya rekabetin olduğu, azmin ve gayretin ön plana çıktığı, oynadıkları futbolla yeşil sahalara renk getiren çocukların mücadelesinin takdir edildiği turnuvanın final maçında Doğanşehir Belediyespor ile Malatya Gençlik ve Spor takımları karşılaştı.

Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz Halı Sahasında yoğun ilgi altında gerçekleştirilen final maçında sahadan 4-3 galip ayrılan Doğanşehir Belediyespor turnuvayı birinci olarak tamamlarken, ikinci Malatya Gençlik ve Spor, üçüncü Malatya Ailespor Kulübü, dördüncü ise 1966 Malatya Gençlikspor takımı oldu.

Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ve Kemal Oruç ile Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyithan Tekin tarafından takdim edildi.

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenledikleri futbol turnuvasına katılan tüm takımları tebrik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ruhuna yakışan güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Dikenli, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediğimiz futbol turnuvamızı final maçlarıyla tamamlamış oluyoruz. 9 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvamızda dereceye girmek için yeşil sahalarda tüm hünerlerini ve yeteneklerini sergileyen futbolcularımızı tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz turnuvamıza katılan evlatlarımızın heyecanı ve coşkusu hepimizi mutlu etmiştir. Bizler çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayat yaşamaları, hem eğitim hayatlarında hem de sosyal hayatlarında başarılı olmaları için bu tür organizasyonlara büyük bir önem veriyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Çünkü spor yapan, kitap okuyan, sosyal yönünü güçlendiren bir evladımız gelecekte hem başarılı olur hem de ülkemizin yarınlarına güzel hizmetlerde bulunur. Bizlerde çocuklarımıza bu tür organizasyonlarla yeni fırsatlar ve imkanlar sunuyoruz. Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz kıymetli evlatlarımızı bugünden yarınlara hazırlamak içinde üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, futbolcularımızı ve ailelerine teşekkür ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Ödül töreninden sonra Türk Bayrağının önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Yeşilyurt, Gençlik, malatya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Doğanşehir Belediyespor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:30:01. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Doğanşehir Belediyespor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.